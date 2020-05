Déconfinement : le Sanctuaire de Lourdes rouvre partiellement ses portes

Le sanctuaire de Lourdes avait fermé ses grilles pour la première fois de sa longue histoire. Après deux mois de fermeture, il accueille à nouveau les fidèles depuis ce samedi, même si certains risquent d'être très déçus. L'accès à la grotte reste fermé et le nombre de visiteurs est limité. Cette réouverture s'accompagne de nombreuses mesures sanitaires. Le fonctionnement des robinets distribuant l'eau de Lourdes a été réorganisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2029 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.