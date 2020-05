Déconfinement : le stock de masques suffisant ?

Le port du masque devenant indispensable, et sachant qu'il faut en changer toutes les quatre heures, la question du stock de masques, en tissu ou chirurgical, est désormais dans toutes les têtes. Aujourd'hui, notre pays produit 20 millions de masques chirurgicaux et 15 millions de masques grand public en tissu par semaine dans quatre usines. État, entreprise, grande distribution, qu'en est-il de l'état des lieux de cet objet de tensions ?