Déconfinement : le vélo va-t-il gagner du terrain ?

Pour certaines communes, le vélo est une solution pour désengorger les transports publics après le 11 mai. Villes, métropoles, départements, une soixantaine de collectivités ont prévu d'aménager des installations. Ils préconisent de multiplier les pistes, qui sont peu coûteuses et faciles à mettre en place. Selon plusieurs études, sur une voie équivalente, on peut faire passer jusqu'à quatre fois plus de vélos que de voitures. Mais encore faut-il convertir les usagers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.