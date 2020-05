Déconfinement : les cantines scolaires s'adaptent aux nouvelles exigences sanitaires

En raison de l'épidémie de coronavirus et de la distanciation sociale, une cantine de la banlieue de Bordeaux (Gironde) a dû réinventer sa façon de travailler. Les responsables sont revenus à leur ancienne méthode en servant de nouveau les enfants à table. De la fabrication jusqu'à l'assiette, tout est organisé de manière à éviter les risques de contamination au virus. Même dans les cuisines centrales, le processus a dû être revu.