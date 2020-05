Déconfinement : les conseils municipaux élisent leur maire

Après plus de deux mois d'attente, les conseils municipaux peuvent enfin désigner leur maire. De nouvelles équipes pressées de prendre les règnes, mais conscientes que la situation n'a plus grand-chose à voir avec celle d'avant. À Montaigut-en-Combraille (Puy-de-Dôme), l'équipe municipale s'est réunie en respectant le protocole sanitaire exigé. À Poissy (Yvelines), la séance a eu lieu dans une salle polyvalente pour espacer les élus. Les votes se déroulent ensuite par voie électronique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.