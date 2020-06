Déconfinement : les établissements de nuit ne rouvriront qu'en septembre

Après l'annonce du gouvernement, la déception est grande pour le monde de la nuit qui compte 1600 discothèques et 30 000 employés. Ces professionnels le pressentaient déjà. Ils en ont eu la confirmation ce samedi. Leurs établissements resteront fermés tout l'été, et ne rouvriront qu'en septembre seulement. La perte serait alors de 500 millions d'euros pour le secteur, et jusqu'à 8000 emplois sont directement menacés.