Déconfinement : les garagistes débordés

Ce garagiste n'en revient pas. Après des mois d'accalmie, il est maintenant débordé. Depuis une semaine, il travaille deux heures de plus par jour. Pour avoir un rendez-vous, mieux vaut être patient. "Je suis passé de deux à trois jours en tout pour les diagnostics. Maintenant, c'est entre dix et quinze jours", s'étonne Sylvain Roulleau, chef d'atelier "Renault" - Athis-Mons (Essonne). Finie la limite de 10 kilomètres, les clients ressortent leurs voitures. Et beaucoup de ses véhicules ont souffert après une longue immobilisation. Les dates de contrôle technique sont dépassées. Les véhicules sont restés à l'arrêt pendant quelques mois. Un autre garage en Ile-de-France tourne, lui aussi, à plein régime. Il a reçu davantage de clients et ses stocks diminuent. Ce garagiste s'organise pour éviter toute pénurie sur certaines pièces. "Ça va aller crescendo jusqu'à fin juillet. Donc, on s'attend effectivement à avoir du boulot. On a prévenu notre personnel. Tout le monde est là. On a prévu quelques embauches en plus", explique Marc Fichera, chef d'agence "Bestdrive" - Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Car l'autre pénurie qui inquiète, c'est celle du personnel. Dans un garage à Lille, deux apprentis ont été embauchés. Le travail ne manque pas car l'atelier révise jusqu'à 50 voitures par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal. Alors, l'enseigne a lancé une campagne d'embauche inédite dans toute la France. Mécaniciens, carrossiers ou vendeurs, tout le métier de l'automobile manque de bras.