Déconfinement : les habitants d'Orléans, classé orange, espèrent pencher du bon côté

Comme toutes les communes du Loiret, Orléans se trouve en zone orange dans la carte du déconfinement établie par la direction générale de la Santé. Un classement qui n'a pas vraiment surpris les Orléanais. D'ailleurs, ils sont plutôt optimistes et ne comptent pas se relâcher pour pouvoir passer au vert. Dans tous les cas, les habitants du Loiret devraient avoir plus de certitude sur leur sort le 7 mai prochain, date à laquelle la couleur orange doit disparaître de la carte.