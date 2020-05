Déconfinement : les maires sur tous les fronts

De la réouverture des écoles à la distribution de masques, les maires sont sur tous les fronts. Au cœur du déconfinement, ces hommes et ces femmes ne dorment pas beaucoup en ce moment. Ils ont peur de ne pas avoir les moyens. Nous en avons suivi un à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.