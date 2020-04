Déconfinement : les masques bientôt obligatoires pour tous

Tous les Français craignent le retour de la promiscuité dans les transports en commun au moment du déconfinement. La SNCF commence à exiger le port de masque dans tous les trains, mais ce n'est pourtant pas tout le monde qui en a. Dans la capitale, la distribution en pharmacie se fera sous présentation de justificatif, avec en priorité les personnes fragiles : les plus de 70 ans, ceux atteints de maladies chroniques et les femmes enceintes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.