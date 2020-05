Déconfinement : les nouvelles règles du jeu des activités sportives

Face au déconfinement, la palme de la précaution revient au secteur sportif. On sait déjà que les sports collectifs, en ne citant que le football, les sports de combat et ceux en salle, comme la boxe, resteront interdits. Mais qu'en est-il de la pétanque, de l'escalade, ou du golf ? Le ministère doit rendre ses arbitrages d'ici dimanche.