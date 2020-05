Déconfinement : les parcs et jardins d'Île-de-France ont enfin pu rouvrir

Les parcs et jardins des grandes villes d'Île-de-France et de l'Est ont pu rouvrir leurs portes ce samedi. Un soulagement pour ceux qui pendant deux mois et demi n'ont eu que les trottoirs pour se dégourdir les jambes. Certains étaient là dès 7 heures, à attendre devant les grilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.