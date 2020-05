Déconfinement : les parcs rouvrent mais avec de nouvelles règles

Les ex-zones classées rouges vont pouvoir rouvrir les parcs et jardins dès ce samedi. Mais les règles seront différentes d'une ville à l'autre. Certaines aires de jeux pourraient rester fermées durant quelques semaines. Un soulagement quand même pour les citadins en cette veille du week-end de la pentecôte. Pour les maires, il a fallu s'organiser en urgence. Reportage à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.