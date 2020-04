Déconfinement : les préconisations du Conseil scientifique

Le Conseil scientifique a donné son feu vert aux déplacements entre les régions à partir du 11 mai, mais à condition de respecter les mesures barrières et les règles de distanciation sociale. Les transports internationaux, eux, sont très fortement déconseillés. Pour les écoles, la rentrée aura bien lieu à partir de cette date. Les établissements devraient cependant faire en sorte d'éviter au maximum les contacts entre les élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.