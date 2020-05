Déconfinement : les risques de contamination encourus dans les transports en commun

À l'approche du lundi 11 mai, la plus grande source d'inquiétude de ce déconfinement est de savoir comment se protéger dans un bus ou une rame de métro. Entre le port du masque et le respect de la distanciation physique, comment se protéger ? Comment arriver à rester à distance des autres usagers ? Notre journaliste, Yani Khezzar nous explique les risques de contamination dans les transports en commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.