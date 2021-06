Déconfinement : les salles de sport se préparent pour rouvrir

Considérées comme des lieux à risque, les salles de sport ont été parmi les premières à fermer. Voilà pourquoi le protocole pour leur réouverture est très strict. Chaque client devra scanner un QR code pour y signaler sa présence. Et pour respecter la jauge fixée à 50% de la capacité d'accueil, tout a été pensé. Dans certaines salles, une machine sur deux a été condamnée pour garantir les distances de sécurité de deux mètres entre chaque adhérent. Ces machines nous font souffrir et perdre notre souffle. Pourtant, c'est avec une certaine impatience que nous attendons de pouvoir les réutiliser. Elles ont l'habitude de tourner intensivement, mais avec la fermeture des salles de sport, cela n'a plus été le cas. Ainsi, chaque machine de nos salles de sport doit être contrôlée avant la réouverture. En outre, les usagers auront le droit d'enlever leur masque une fois sur ces machines. En revanche, après l'entraînement, il faudra les désinfecter. Pour ce qui est des salariés de ces établissements, après huit mois de chômage partiel, il faut les mobiliser et les former. Certains coachs ont révisé la liste des cours proposés.