Déconfinement : les terrasses peuvent-elles sauver les restaurants ?

La terrasse va devenir un lieu très précieux pour les particuliers, mais aussi pour les restaurateurs. Ils espèrent ainsi compenser la perte de certaines tables à l'intérieur. La municipalité de Paris promet des terrasses en plus grand nombre, mais sous surveillance et avec distance de sécurité. Certains responsables syndicaux des patrons de bar et restaurants accueillent l'initiative favorablement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2029 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17/05/2029 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.