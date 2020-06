Déconfinement : les TGV font le plein pour ce premier week-end de liberté

Après deux mois d’attente, les Français retrouvent la liberté ce week-end. Ils peuvent aller au-delà des 100 kilomètres, pour retrouver notamment ceux qui leur sont très chers. Dans le hall de la gare Montparnasse, beaucoup de voyageurs respectent les marquages au sol pour garder leurs distances. Pour le TGV Paris-Bordeaux, c’est en quelque sorte un retour à la normale. Toutes les places sont quasiment vendues, car la règle d’occupation d’un siège sur deux est terminée. Mais à bord, le port du masque est obligatoire. Les mesures d’hygiène et les opérations de nettoyage du train ont été renforcées. Quant au wagon-bar, il a été fermé. Toutefois, la SNCF demande aux voyageurs de limiter leurs déplacements à bord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.