Déconfinement : les tournages télé reprennent mais pas comme avant

Les tournages des jeux et des séries télévisés ont tous été annulés pendant le confinement. Ils vont reprendre progressivement. Mais comment faire avec ces contraintes sanitaires en cours ? Comment filmer les scènes de tête-à-tête par exemple, avec plus d'un mètre de distance entre les acteurs ? Éléments de réponse avec notre équipe dans les coulisses d'EndemolShine France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.