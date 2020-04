Déconfinement : mise en place de mesures strictes dans les écoles

Dans son avis rendu public samedi soir, le Conseil scientifique a préconisé de maintenir fermés, tous les établissements scolaires de la crèche à l'université, jusqu'au mois de septembre. Il a également recommandé le port de masque obligatoire dans les collèges et lycées, ainsi que la prise de température à la maison. Quant à la principale fédération des parents d'élèves, elle a fait part de son incompréhension. Comment éviter les contacts entre les élèves dans les écoles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.