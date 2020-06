Déconfinement : reprise des sports collectifs à partir de lundi

À partir de ce lundi, les sports collectifs vont pouvoir reprendre. Cela concerne des millions de Français, enfants comme adultes, dans les clubs et quelle que soit leur taille. Les entraînements vont reprendre avec des restrictions, dans le respect des gestes barrières. En tribune, les supporters pourront revenir à partir du 11 juillet. Seuls les sports de combat devront attendre encore un peu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.