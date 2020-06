Déconfinement royal à Versailles

Resté fermé pendant trois mois en raison de l'épidémie de coronavirus, Versailles va rouvrir samedi 6 juin. Quatre mille cinq cents visiteurs y seront autorisés chaque jour. C'est six fois moins que d'habitude. Mais le château a profité de cette période de confinement pour prendre un peu d'avance dans le programme des restaurations. Reportage exclusif dans les coulisses de ces retrouvailles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H u 05/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.