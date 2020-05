Déconfinement : un semblant de vie normale au prix d'une discipline de fer en Autriche

Les Autrichiens ont repris un semblant de vie normale depuis la mi-avril. Ils sont donc beaucoup plus avancés que les Français dans la réouverture de leurs lieux de vie. Les salles de spectacle pourront, par exemple, accueillir du public dès fin mai. Néanmoins, tout cela n'a pu se faire qu'au prix d'une discipline de fer. D'ailleurs, aucune personne infectée ne semble pouvoir échapper aux services sanitaires autrichiens.