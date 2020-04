Déconfinement : y aura-t-il assez de masques "grand public" pour tout le monde ?

C'est ce mardi 28 avril, à 15 heures qu'Édouard Philippe annoncera son plan de déconfinement devant les députés de l'Assemblée nationale. Le discours sera suivi d'un vote. Dès samedi soir, le gouvernement a autorisé les pharmacies à vendre des masques dits "grand public", c'est-à-dire en tissu. S'ils devraient devenir obligatoires à partir du 11 mai, y en aura-t-il pour tout le monde et quel sera leur juste prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.