Déconnexion : en vacances, vous oubliez vraiment tout ?

Il faut oublier le mot travail, le bannir de votre vocabulaire le temps de quelques jours, quelques semaines pour se mettre dans une bulle. C’est l’été, il est grand temps de déconnecter et parfois pour cela, il suffit de changer de décor. Un paysage ne suffit pas toujours pour résister à l’appel de la notification, aux mails intempestifs. Alors, chacun a sa méthode. Aller à la plage pour recharger les batteries, mais surtout pas celle du téléphone. La déconnexion est peut-être avant tout une question de génération. Jean-Marie, le grand-père de la famille en image, n’est jamais connecté. Le téléphone lui sert uniquement pour les appels. Son beau-fils Emmanuel est artisan. Il est plutôt à la recherche d’un compromis. Quant à Lilou, douze ans, et Eva, quatorze ans, se passer du téléphone portable ne paraît pas trop possible. Finalement, il suffit peut-être de changer de rythme, de se retrouver autour d’une partie de pétanque ou en terrasse. Pour résumer, la recette pour déconnecter, c’est tout simplement manger une bonne glace après être partie à la mer en famille et profiter de l’instant présent. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Bouffard, E. Fourny