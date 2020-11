Décorer son sapin uniquement en Made in France : on a relevé le défi

Le père Noël sera-t-il patriote cette année ? Pour le savoir, nous lui avons lancé un défi : organiser un 25 décembre 100% français pour une famille de quatre personnes. Le premier objectif concerne le sapin. C'est facile vu que 52 de nos départements en font pousser. Pour la buche, ce n'est pas beaucoup plus dur car le pâtissier du coin en fait une fabuleuse. La première grosse difficulté se pose pour les cadeaux des enfants. Pour cause, l'immense majorité des jouets sont fabriqués en Chine. Alors pour trouver l'inspiration, le père Noël doit rendre visite à Pierre Birenbaum, propriétaire du magasin "Le Petit Local" - Paris (11e). Il vient d'ouvrir une boutique de cadeaux exclusivement français. Pour la maman, après avoir hésité avec un portefeuille en cuir, le père Noël sort le chéquier et opte pour une écharpe, un bonnet et des gants faits à partir de chaussettes recyclées. Une montre pour le père de famille. Le choix semble facile car plusieurs marques sont assemblées à Besançon. Il reste évidemment à emballer tous ces cadeaux. Le regard est donc tourné vers cette usine située dans la Vienne, qui produit 5 000 tonnes de papiers cadeaux par an. Enfin un autre problème se situe au niveau de la décoration. 80% des guirlandes sont fabriquées dans la ville chinoise d'Yiwu. Alors pour décorer votre salon tout en restant patriote, n'hésitez pas à donner à vos enfants du papier et des ciseaux made in France.