Découpe en mer des ailerons de requins : comment arrêter le carnage ?

C'est une technique de pêche illégale en Europe, mais qui reste pratiquée par des marins peu scrupuleux. À peine le requin remonté à bord, son aileron est tranché à vif. Puis l'animal, encore vivant, est remis à l'eau sans aucune chance de survie. En dehors de cette pratique nommée finning, la pêche aux requins reste autorisée en Europe. Le port de Vigo au Nord-ouest de l'Espagne est une plaque tournante de ce commerce très lucratif. Quelque 2 000 tonnes sont déchargées ici chaque année. Pas de quota de pêche. La seule obligation est d'amener l'animal entier au port avec l'aileron. C'est cette partie de l'animal qui intéresse les futurs acheteurs. Si la chair se vend autour d'1,50 euros le kilo. L'aileron, lui, s'achète au moins dix fois plus cher sur les marchés asiatiques. Là-bas, les croyances populaires prêtent à l'aileron de requin des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques. La demande ne cesse d'augmenter. "Avant, c'étaient surtout les riches familles chinoises qui le consommaient lors des cérémonies. Désormais, les classes moyennes s'y mettent aussi", explique Tono Mano. Ce passionné de requins tente à travers son blog de lutter pour la préservation de cet animal plus que jamais menacé. "Je pense qu'on devrait tout simplement interdire la pêche aux requins, parce que l'espèce est en train disparaître", alerte-t-il. L'Espagne reste à ce jour le premier exportateur européen d'ailerons de requins. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche, A.F. Souchon