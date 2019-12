Découverte : à quoi sert la pêche aux poissons vivants ?

Au large de Lorient, des pêcheurs ont pour but de pêcher des poissons qui vont rester vivants. Des bars, des barbues, de la lotte ou encore du turbot, la pêche n'est pas très importante en quantité. Mais le poisson vivant est aussi plus rentable. Son prix est plus élevé. Le restaurateur peut alors proposer à sa clientèle des poissons sauvages comme s'il venait d'être pêché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.