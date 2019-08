Découverte de l'Occitanie en voiture électrique

Notre Méhari électrique jaune, Citronnelle a participé aux chassés-croisés, ce samedi 3 août. Nous vous ferons d'abord découvrir l'une des concessions de plage de Leucate. Puis les contrôles autoroutiers au niveau du péage au côté de la gendarmerie. Et au terme de notre voyage, une halte marchande au Perthus, dans les Pyrénées-Orientales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.