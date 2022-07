Découverte des monuments : la croisière s'amuse !

Ladybug et Chat Noir ont une nouvelle mission : empêcher les monuments parisiens de disparaître. Dans ce spectacle interactif, les enfants doivent participer à l'enquête avec un crayon magique. Ils doivent résoudre cinq énigmes, toutes liées à un monument différent. Pendant une heure, petits et grands se laissent transporter dans cette aventure touristique. Pendant leur mission, Ladybug et Chat Noir offrent leurs savoirs. "A chaque fois qu'on rentre, ils ont les yeux écarquillés. Ils sont émerveillés de voir leurs héros de télévision préféré en vrai", se réjouit un de nos héros. Le spectacle s'inspire de tous les codes du dessin animé, le préféré des six dix ans. Et la magie fonctionne très bien. TF1 | Reportage L. Delsol, X. Boucher