Découverte : des ossements de mammouths retrouvés au Mexique

Des archéologues viennent de mettre au jour plus de 800 ossements, provenant d'au moins quatorze mammouths, à Tultepec, au nord de Mexico. Une trouvaille faite par hasard, lors de travaux d'assainissement. Il y a 14 000 ans, ces animaux seraient tombés dans un piège installé par les hommes préhistoriques de l'époque. C'est la première découverte de stratégie, mise au point par les chasseurs du Paléolithique.