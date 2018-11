Découverte : dans l'ombre du Cirque du Soleil

La troupe du Cirque du Soleil est composée de 48 athlètes de 28 nationalités. Avant chaque représentation, ces derniers enchaînent tous les après-midi les entraînements. Rien n'est laissé au hasard car le spectacle est filmé quotidiennement pour être analysé, et l'organisation est quasi militaire afin d'obtenir une mise en scène millimétrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.