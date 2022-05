Découverte : la baie de Somme vue de train

Dans la ville du Crotoy, le son familier des trains rythme les journées. Ils viennent de la gare, rouler et n’attendent que leurs passagers. C’est parti pour un voyage d’une heure, à bord d’un train centenaire. Quatorze kilomètres de parcours, autour de la Baie de Somme, l’un des lieux les plus visités de Picardie. Un espace naturel préservé, qui attire les Français ce week-end. C’est la période la plus chargée de l’année. Le train de 400 places est complet, et c’est comme ça depuis le jeudi 26 mai. À l'avant, aucune minute à perdre, il faut nourrir la machine avec du charbon. À l’heure des fortes affluences, la conductrice redouble de vigilance. La Baie de Somme défile derrière les fenêtres les Prés-Salés, leurs moutons et enfin Saint-Valery et son port. La station balnéaire est convoitée. Les terrasses y sont pleines. Et le programme des vacanciers est bien chargé. Les bords de la Baie de Somme sont plongés dans une ambiance estivale. Ces jours de repos étaient attendus. Alors, les moments passés ensemble sont précieux. Pendant que ses amis refont le monde, les trains continuent leur traversée à travers des paysages envoûtants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humet