Découverte : le chef-d'œuvre cachait un deuxième tableau

Un atelier de restauration à la périphérie de la Haye, aux Pays-Bas, se côtoient en secret des tableaux inestimables signés Degas, Bonnard ou Rothko. Ils sont venus retrouver des couleurs grâce à une main experte ou quelques traitements technologiques. Mais avec à la clé parfois, une surprise. Un peu à l'écart, un tableau monopolise donc aujourd'hui toute l'attention. Il est signé du peintre cubiste français Fernand Léger et ne s'est longtemps présenté que sous un seul nom : « Le 14 juillet ». Deux noms pour un même tableau. Pour le comprendre, regardons le revers de la toile, quand on la replace horizontalement, une seconde œuvre totalement terminée apparaît. Un tableau abouti surgit du passé. Comme l'explique Sjraar Van Heugten , historien de l'art. Il s'agit d'une œuvre majeure inspirée des vues de son atelier parisien. Nous sommes en 1911, Fernand Léger est un artiste inconnu. Et faute de moyens, pour acheter du matériel, il réutilise l'existant, se résout à peindre l'envers de sa toile. Oubli des Fumées, « Le 14 juillet » occupe les murs pendant une centaine d'années, avant que des propriétaires néerlandais ne s'intéressent donc au verso de leur œuvre. Star d'une prochaine exposition, le tableau sera donc présenté sur ses deux faces dès le mois de novembre dans un musée privé hollandais. TF1 | Reportage F. Leenkegt, J. F. Drouillet