Découverte : le "Titanic de la Méditerranée"

C'est un monstre d'acier de plus de 8 000 tonnes, couché sur le flanc à 45 mètres de profondeur. Sa calle est gigantesque et renferme des trésors. Un monde englouti depuis 40 ans. Pour l'explorer, deux plongées successives sont nécessaires, car les dimensions de l'épave sont impressionnantes. Ce navire suédois mesure 171 mètres de long et 23 mètres de large. Il a sombré en juin 1980 en raison d'une erreur humaine. Les 121 passagers ont quitté le navire à temps. Pour comprendre cette catastrophe, direction la salle des contrôles. Elle se situe devant le pont principal. Le seul moyen d'accès est une fenêtre. À l'intérieur, les algues et la mousse ont tout recouvert. Les pupitres de commande sont encore reliés entre eux par des câbles électriques. C'est dans cet endroit précis que la capitaine a pris la décision d'abandonner le navire. 135 camions ont coulé avec le navire. Pour les voir, nous devons descendre encore plus bas, à 40 mètres de profondeur. Sous nos palmes, un enchevêtrement de camions et de remorques. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.