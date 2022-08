Découverte : les merveilles des mers d'Amérique

C'est une plongée dans l'infiniment bleue au plus près d'espèces rares, dangereuses parfois, une quête du spectaculaire et du merveilleux. Elle débute autour de l'île volcanique de Socorro au large du Mexique dans l'océan Pacifique. Lever de soleil, on enfile les combinaisons, et c'est parti. Quelques dizaines de minutes et enfin le son recherché. Les dauphins viennent à nous. Dans cette immense réserve marine, la pêche est interdite. Et seuls 5 000 touristes peuvent plonger chaque année pour admirer les balais hypnotiques des raies manta. Remontons vers la surface pour prendre une bouffée d'oxygène. Nous voici cette fois sur le fleuve Saint-Laurent au Québec pour voir les baleines. Deux baleines à bosse vont offrir un spectacle magistral. Pas d'explications scientifiques à ces sauts. Mais l'on sait que les baleines viennent l'été dans ces eaux pour s'alimenter. D'autres espèces y vivent toute l'année, comme les bélugas. À la surface, ce jour-là, une famille de quatre. Loin de la fraîcheur québécoise, les eaux chaudes des Bahamas. Les amateurs de grands frissons ne sont jamais déçus. Autour du bateau, une trentaine de requins de récifs. Pour aller à leur rencontre, deux impératifs : une combinaison en cotte de mailles et une vigilance de tous les instants. Douze mètres plus bas, l'expérience s'annonce forte en sensation. Nous allons donner à manger aux requins. Mis dans des boîtes, des morceaux de poisson ont été lavés à l'avance pour éviter que le sang ne les excite. Le coût de cette dose d'adrénaline s'élève à 230 euros. L'activité est strictement réglementée. Depuis 2011, l'immense réserve marine est devenue un sanctuaire, où le requin est une espèce protégée. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Romanens, J. Bervillé