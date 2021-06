Découverte : les peintres de l'armée

Au scalpel, Nacéra Kainou, sculptrice, travaille pour l'amour de l'art, mais aussi pour l'armée. L'une de ses réalisations est une sculpture en terre cuite d'un légionnaire de la Deuxième Guerre mondiale. Une commande de la Légion étrangère qui sera exposée dans le hall d'honneur de l'institution. Nacéra est l'une des artistes que l'armée sollicite pour œuvrer à son rayonnement. Même si elle travaille la terre, elle n'utilise pas de pinceau. Nacéra fait partie des artistes aujourd'hui regroupés sous l'appellation générique de "peintre officiel des armées". Une tradition vieille de plusieurs siècles. Elle bénéficie d'un titre miliaire honorifique et ne perçoit aucune solde. Un engagement de passion avant tout. Pour l'aider dans ses travaux, l'armée lui offre des accès privilégiés. En 2018 par exemple, Nacéra accompagne les soldats français en opération en Lituanie. Ce samedi, elle livre un autre travail. Le buste du Général Leclerc sous l'uniforme fourni par l'armée. Nacéra est assimilée au grade de capitaine. Et pour en apprendre un peu plus sur les peintres des armées, c'est au Invalides qu'il faut s'y rendre. La suite dans le reportage ci-dessus.