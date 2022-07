Découverte : les plus grandes chutes d'Europe

Les eaux du Rhin traversent six pays, mais c'est à Schaffhausen, en Suisse allemande, qu'elles offrent le spectacle le plus grandiose. Le fleuve chute de 23 mètres. Il faut débourser une vingtaine d'euros pour partir à l'aventure. Si une dizaine de minutes suffisent pour remonter le courant, quelques sensations fortes attendent à l'arrivée. Stephen Bertschinger est pilote de navette aux chutes du Rhin de Suisse depuis cinq ans. Mais à chaque fois, c'est pour lui un challenge pour accoster. Après une centaine de marches à flanc de roches, c'est la récompense : "C'est spécial d'être ici", "on peut tout entendre, le son vient de partout". Ce ne sont pas les chutes du Niagara, mais les Suisses en sont fiers. Thomas Mandli est un enfant du pays. Sa famille vit grâce à ce lieu depuis cinq générations. "Chaque année, on a un million et demi de touristes. C'est la plus grosse attraction touristique de Suisse", confirme-t-il. Après avoir franchi les chutes, le Rhin longe la France et l'Allemagne et termine son voyage dans la mer du Nord. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat