Découverte : les vaisseaux de Louis XIV livrent leurs secrets

Il ne faut pas se fier aux apparences. Au milieu de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, un navire d'exploration archéologique semble tranquille. C’est en dessous que ça se passe. À cinq mètres de profondeur, les plongeurs traquent des morceaux d’histoire. Les vaisseaux de guerre de Louis XIV, brûlés et coulés par les Anglais il y a plus de trois siècles, s'y trouvent. Il y a 30 ans, cinq bateaux sur douze avaient été localisés et fouillés. Mais là, c’est une nouvelle découverte qui enthousiasme les plongeurs. Est-ce le foudroyant, le terrible ou l’ambitieux ? C’est difficile à dire. Ce qui est sûr, c’est que de nouvelles épaves ont été retrouvées. Et qu’elles sont pleines de promesses. Cécile Sauvage, archéologue était encore sous l’eau, il y a encore quelques heures. Mais pourquoi cette baie est-elle devenue un cimetière à bateaux ? En 1692, Louis XIV souhaite rétablir son cousin sur le trône d’Angleterre. La bataille navale s’engage. Rien ne se passe comme prévu. Et douze vaisseaux français s’échouent. Ils seront brûlés et coulés par les Anglais entre Tatihou et la Hougue. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, N. Clerc