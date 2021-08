Découvrez, en 3D, à quoi pourrait ressembler l'école de demain

À l'avenir, deux élèves assis côte à côte pourront ne pas avoir le même cours. Cela s'appelle l'apprentissage adaptatif. La tablette numérique de l'élève analysera la trajectoire de ses yeux. S'il relit plusieurs fois la même phrase, ralentit ou s'arrête, le contenu va s'adapter instantanément à sa compréhension. Cette méthode est utile aussi pour des exercices. Ainsi, si deux élèves ont la même question et que l'un répond correctement alors que son voisin se trompe, l'algorithme va modifier instantanément la question suivante. Pour celui qui s'est trompé, il y aura des questions similaires jusqu'à ce qu'il ait compris. Celui qui avait réussi, lui, aura des questions pour aller un peu plus loin. Celles-ci seront un peu plus difficiles afin qu'il ne s'ennuie pas. Cela permet à l'enseignant d'avoir un peu plus de temps à consacrer à chacun. Cela permet aussi de savoir en temps réel, sans avoir à attendre la prochaine interrogation, les notions qui posent problème et à quel élève. Mais qu'en sera-t-il des profs ? Vont-ils disparaître avec la présence des écrans comme les tablettes ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.