Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la cuisine du futur

Dans la cuisine du futur, sur le plan de travail se trouvera votre meilleur allié pour des repas toujours réussis, une imprimante 3D. Le dispositif permettra d'imprimer des recettes toujours réussies en un temps-record. Mais comment cela fonctionnera-t-il ? Pour cela, il faudra charger des cartouches d'aliments sous forme de pâtes, de gel ou de poudre. Et si vous voulez réaliser un gâteau d'anniversaire, vous pourrez charger de la farine, des œufs, du chocolat et du beurre. Pour la réalisation du gâteau, la cuisson est assurée par l'imprimante 3D grâce à deux lasers. Un premier va cuire en profondeur et un second se chargera de brunir en surface. Une fois le gâteau terminé, vous pourrez le déguster avec un cocktail, une boisson où la molécule d'alcool a été synthétisée et modifiée. Résultat, les effets euphorisants se dissiperont au bout de deux heures et il n'y a pas d'effets néfastes sur notre santé. Alors, ce robot sera-t-il le cuisinier à domicile attendu par tant de foyers ? Alexia Mayer nous éclaire sur la question dans la vidéo associée à cet article.