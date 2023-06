Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la fusion nucléaire

Pour bien comprendre comment une fusion nucléaire marche, on se tourne vers le soleil. On va l'observer parce que c’est lui qui est la source d’inspiration. Sur les images, si on zoome au niveau des atomes, les deux petits noyaux vont se rapprocher jusqu'à fusionner ensemble pour créer un seul gros noyau. Et en fusionnant, il libère énormément d'énergie, de la chaleur, de la lumière, et c’est exactement cela qu’on appelle “la fusion nucléaire”. Tout l'enjeu va donc être de réussir à recréer tout cela mais chez nous sur terre, dans des immenses centrales de fusion nucléaire, pour fabriquer, comme à l'intérieur du soleil, énormément d'énergie sous forme d'électricité et sans émettre de CO2. Les risques dans les centrales nucléaires d’aujourd’hui sont très différents, car on n'utilise pas la fusion, mais la fission nucléaire. Concrètement, on va casser un noyau d’atome, qui libère de l'énergie, qui va casser un autre noyau et ainsi de suite. Et c’est cette réaction en chaîne qui peut s'emballer, si on perd le contrôle et potentiellement causer un accident, voire une explosion dans de très rares cas. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Y. Khezzar