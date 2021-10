Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la nouvelle cartographie de nos territoires

Actuellement, les cartes de géographie de l'IGN nous permettent de nous situer à dix mètres près. Demain, nous pourrons le faire à dix centimètres près. Ça va tout changer. C'est un programme incroyable préparé par l'Institut national de l'information géographique et forestière à partir d'un appareil très particulier, un lidar haute densité. Il s'agit d'un scanner qui envoie des impulsions vers le sol et qui les récupère pour localiser tous les points touchés. L'appareil est embarqué dans un avion qui va parcourir l'ensemble du territoire avec une très grande précision. Le lidar HD permet d'avoir dix points de mesure à l'intérieur d'un mètre carré. L'opération de balayage commence actuellement par les régions du Sud-est puis petit à petit, l'avion va parcourir l'ensemble de nos territoires et même les endroits ultra-marins. Ça va prendre beaucoup de temps puisqu'il va couvrir l'ensemble de la France d'ici 2025, soit cinq ans avec 7 000 heures de vol. Mais l'utilisation de cet appareil révolutionnaire présente aussi des avantages pour nous au quotidien. Sur un relief, par exemple, on va pouvoir suivre avec cette précision hors du commun le parcours d'une gouttelette d'eau lorsqu'il y a des précipitations. Alors, on va pouvoir anticiper sur des crus, sur des risques de débordement et donc être un peu plus précis sur les bulletins d'alerte notamment. Quant à cet arbre dans une forêt. Lorsqu'il est scanné par un lidar HD, on peut savoir dans quel état il se trouve, connaître s'il a des maladies ou pas, on va pouvoir le traiter, le couper, donc mieux gérer les forêts et mieux prévenir également les incendies. Avec une telle précision, il va permettre également à un randonneur de parcourir des chemins en anticipant certains plans. Alors, il ne devrait plus se perdre.