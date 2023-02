Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la production d'énergie renouvelable dans l'espace

L'idée est d'installer des panneaux solaires dans l'espace. Des centaines de panneaux qui seraient déployés en orbite, au-dessus de la terre. Pourquoi dans l'espace ? Pour profiter d'un ensoleillement beaucoup plus puissant, parce qu'il ne serait pas filtré par l'atmosphère terrestre. Pas de nuage, pas de nuit non plus, parce que les panneaux seraient toujours orientés vers le soleil. Résultat : une énergie propre en abondance, 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'idée serait ensuite de pouvoir utiliser cela de manière beaucoup plus simple que sur terre, car la même surface sur terre produirait treize fois moins d'énergie et prendrait beaucoup de place au sol. Première difficulté : l’envoi sur terre. Pas de câble, mais plutôt des ondes, captées par des antennes qui la convertiraient ensuite en électricité, pour les utiliser dans des villes entières, des logements, des usines, des transports. Tout cela afin de réduire l'utilisation des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz. TF1 | Yani Khezzar