Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la télévision du futur

Dans le domaine du numérique, les évolutions technologiques vont très vite. Notre journaliste Nathalie Pellerin va parler de la télévision du futur, une télévision que nous pourrons contrôler grâce à la pensée. "Cette expérience, je l'ai testée et je peux vous dire qu'elle est absolument surprenante", témoigne notre journaliste. Elle explique qu'un capteur est fixé sur un bandeau fixé à l'arrière du crâne quand une personne fait face à sa télévision. Si vous voulez mettre le programme en pause, par exemple, il faut faire deux choses : d'abord, regarder l'icône correspondante au bord de l'écran et en même temps, vous devez penser "Je veux faire une pause". Grâce à ces deux actions, le cerveau émet une sorte de signal qui se mesure et que le capteur va comprendre. Il envoie alors l'ordre à la télévision de s'arrêter. Vous venez de la contrôler par la force de votre pensée. Et le cerveau va émettre un signal différent, par exemple, si vous voulez baisser le volume, changer de chaîne, le capteur va comprendre tous ces signaux. Et tout ça n'est pas illusoire, c'est une start-up française qui a mis au point le système. Cette télévision demain va-t-elle aussi voir les choses en très grand ? En apparence, répond Nathalie Pellerin. Elle ne va pas prendre plus de place dans le salon que celle d'aujourd'hui, mais grâce à ces lunettes, l'image va s'étendre sur toute la surface du mur, exactement comme si vous aviez un écran de cinéma chez vous, mais virtuel. Et ce n'est pas tout, vous allez pouvoir interagir avec le programme. Par exemple, devant un match de foot, vous voulez en savoir plus sur l'un des joueurs et bien d'un seul geste de la main, il surgit en hologramme dans votre salon avec toutes les informations le concernant : son âge, son parcours ou encore son club. Alors cela paraît fou, mais cette technologie, elle fonctionne. Elle a été expérimentée lors d'un match aux États-Unis. ça marchera aussi pour le journal télévisé ? Oui, pourquoi pas, répond notre journaliste. Par exemple, lors d'un reportage sur Notre-Dame, si vous faites à nouveau ce geste, la cathédrale apparaît tout entière dans votre salon. Vous pourrez même la faire tourner ou encore zoomer sur des parties en théorie inaccessible. Finalement, avec la télévision du futur, c'est un peu comme si les images sortaient de l'écran pour s'inviter dans nos salons, conclut Nathalie Pellerin.