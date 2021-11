Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera l'alimentation de demain

Nous sommes 200 000 de plus par jour aujourd'hui. Le nombre de la population sur la planète atteindra dix milliards d'ici 2050. En plus, nous devrons aussi être moins énergivores pour la planète. Il nous faut plus de nourriture aux meilleures qualités tout en polluant moins. Ce qui reste un défi majeur. Donc, il va falloir être innovant. Concrètement, on va utiliser des conteneurs où on reconstitue petit à petit l'atmosphère favorable à la plantation choisie. Pour cela, on va mettre la bonne luminosité, la bonne température ou encore le bon taux d'humidité pour obtenir le bon rendement. Puis l'eau que l'on va insérer dans ces conteneurs pourrait être retraitée et utilisée. L'objectif est d'avoir avec certitude de meilleures saveurs. Pour pouvoir continuer à nourrir les humains d'ici quelques années, les insectes semblent être une alternative intéressante. L'élevage d'insectes présente deux avantages. Ça utilise beaucoup moins de terres agricoles donc moins de rejet de CO2. Puis les insectes qui vont être cultivés sont chargés en protéines. Et si on fabrique cette usine à proximité par exemple d'une ferme aquacole, on va pouvoir utiliser ces insectes pour nourrir des saumons ou encore des crevettes. Et nos agriculteurs vont devoir continuer à traiter leurs champs s'ils veulent avoir une bonne nourriture. Pour cela, une nouvelle technologie est vue. Les agriculteurs vont utiliser des essaims de drones pour parcourir leurs champs. Chaque drone va inspecter très précisément sa plantation. Lorsqu'il va tomber sur une zone où il manquera un petit peu d'humidité, le drone pourrait traiter très localement. Avec une telle technique, on pourra aller jusqu'à 90% de phytosanitaire en moins.