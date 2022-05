Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera l'avion propre

Les ingénieurs travaillent actuellement sur un moteur à hydrogène. Et au cours de ces prochains mois, ce moteur à hydrogène va être installé sur un A380 déjà existant. Le développement de ce type de moteur prendra quelques mois, mais ils ont une piste. La grande difficulté vient du stockage de l’hydrogène qui doit être confiné à -270 degrés. Ce qui impose un réservoir avec une forme particulière et un volume particulier. Les avions qui vont être utilisés vont devoir être allongés pour que les réservoirs soient installés à l’arrière de l’avion puisque ça ne rentre pas dans les ailes. Elles ne sont pas suffisamment épaisses. Puis l'autre piste est tout simplement de concevoir un avion nouveau, appelé “aile volante”, qui pourra contenir à la fois les passagers et le moteur à hydrogène. Dont l’énorme avantage, c’est qu’il n’y a pas de CO2, pas de pollution, seulement de l’eau. Une autre piste que l’hydrogène dans la vie : l'électricité. Le problème de cette option concerne les batteries. Ça pèse lourd et son installation dans un avion va le pénaliser. Il faut donc concevoir des avions qui pourraient fonctionner à l'électricité, mais d’un gabarit plus restreint. Ils fonctionneront probablement à l’hélice, et auront une autonomie également un petit peu limitée. Mais ça pourrait exister effectivement dans les prochaines années. Et dernière piste, dont on ne pense pas, c’est tout simplement la fabrication d’un kérosène nouveau et propre. Du CO2 et de l'hydrogène seront fabriqués à partir de déchets. Le mélange obtenu après raffinage sera du E-kérosène qui n’utilise aucune énergie fossile. Ce nouveau kérosène pourra être injecté dans les avions existants. D’ailleurs, il y a eu un premier trajet qui a été fait entre Amsterdam et Madrid, où on a utilisé 40 % dans les réservoirs de cet E-kérosène. C’est peut-être l’avenir. Il est à rappeler que 3 % des émissions de CO2 sont dues à l’aviation commerciale, donc on peut quand même espérer un avion propre avant 2035. TF1 | L. Bodin