Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le bureau du futur ?

Les premiers à y avoir réfléchi sont les GAFA, les géants d'Internet. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, de l'espace s'est libéré. Et la première des priorités maintenant, c'est la sécurité sanitaire des salariés. Terminé les immenses open space avec de longues rangées de bureaux. À l'avenir, seulement un siège sur trois sera occupé avec des petites unités entièrement modulables. Tout se déplacera facilement, les cloisons, les purificateurs d'air au-dessus. À la fin de la journée, les bureaux et les espaces seront automatiquement désinfectés. À l'intérieur des locaux, les portes s'ouvriront automatiquement, et la commande vocale deviendra la norme notamment pour la machine à café et pour régler l'intensité de la lumière. Les espaces extérieurs, eux, deviendront des espaces de travail avec des bureaux et même des salles de réunion en plein air. Ces bureaux du futur s'adapteront aussi aux besoins de chaque salarié. Les sièges seront équipés d'un diffuseur d'air personnalisé et vont diffuser autour de chaque utilisateur un bruit blanc qui va permettre de se protéger du brouhaha. Si cela ne suffit pas, des box seront mis à la disposition des employés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.