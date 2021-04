Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le jardin du futur

Les arbres joueront un rôle incroyable dans le jardin du futur. Quand il fait nuit, ce sont eux qui nous éclairent, grâce à leurs feuilles luminescentes. Des chercheurs américains se sont inspiré des lucioles. Ils ont prélevé des nanoparticules sur ces insectes lumineux et en ont imprégné les feuilles. Résultat : elles brillent. Cette innovation permettrait aux villes de faire de grosses économies, puisque l'éclairage représente jusqu'à 20% de leur budget. Autre innovation : vous allez bientôt pouvoir prendre l'ascenseur pour vous rendre dans les jardins. Ça se passe à Pékin. Derrière chacune de ces fenêtres vertes, il y a un jardin avec de vrais arbres, de la vraie végétation, une baie vitrée et la vue sur les nuages. Ça sert à se balader, mais aussi purifier l'air des habitations des 7 000 occupants de ce gratte-ciel. Si vous avez le vertige et que vous préférez rester au sol, direction Abou Dabi pour découvrir ce jardin oasis. On est toujours en extérieur et il fait 50° C, mais vous pourrez vous y balader au frais, grâce aux grandes structures entre les arbres. Elles sont équipées de panneaux solaires. Avec l'énergie qu'elles produisent, elles diffusent une brume très fraîche, qui fait chuter la température de 20 °C. Une sorte de microclimat qui permettra pendant les canicules de garder des terrasses en extérieur sous les arbres, plutôt dans des lieux confinés et climatisés.