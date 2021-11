Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le metaverse

Dans les années 90, un romancier avait inventé le concept de metaverse, contraction de "méta" et d'"univers", une sorte de monde parallèle virtuel. Cette fiction va devenir réalité. Les grandes groupes du numérique vont dépenser des milliards de dollars. L'idée serait d'introduire les réseaux sociaux, les sites Internet, les applications mobiles ou encore les jeux vidéo dans un monde virtuel en 3D. C'est ce monde qu'on appelle le metaverse ou métavers. Pour pouvoir s'y connecter, un casque de réalité virtuelle est indispensable. Une fois à l'intérieur, l'utilisateur sera représenté par un avatar. Dans le metaverse, il sera possible de rejoindre des amis, faire des rencontres mais aussi se présenter à des soirées virtuelles. Cela ouvrira des possibilités infinies en terme de lieu et d'activité, même si c'est moins chaleureux que dans la vraie vie. Dans ce monde virtuel, les internautes pourront jouer aux jeux vidéo et s'affronter en direct depuis chez eux. Le metaverse ne sera pas uniquement dédié aux loisirs. Dans le futur, grâce à leurs avatars, les personnes en télétravail pourront rejoindre une réunion qui se déroule dans une salle réelle et à laquelle participent des personnes réelles. Ce monde virtuel devrait voir le jour dans quelques années. TF1 | Y. Khezzar